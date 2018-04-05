Turuncu festival

Antalya Kepez Belediyesince bu yıl 7-12 Nisan'da Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Festivali kapsamında 50 ton portakal, limon ve greyfurttan Antalya'nın sembol mimari eserleri anlatıldı. Park alanında saat kulesi, yivli minare, üç kapılar ve 9 otomobille, tren heykelinin yanı sıra Malazgirt Zaferi'ne vurgu yapılmak amacıyla 1071 metrekare büyüklüğünde geleneksel Türk motiflerini yansıtan portakal halısı yapıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLACAK

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, portakalın Antalya'nın simge meyvesi olduğunu söyledi. Kentte portakal üretiminde şehirleşmeyle ciddi bir azalma yaşandığına işaret eden Tütüncü, "Hem portakalın güzelliğine hem de portakal üretiminin önemine bu şehirde dikkat çekmek amacıyla görsel bir güzellik hazırladık. Bu günlerde Antalya'nın cadde ve sokaklarında açan portakal çiçekleri bahar meltemiyle çok güzel bir koku yayıyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA İKRAM

Portakal üreticisine de destek olduklarını belirten Tütüncü, festivalin sonunda 50 ton portakalın sıkılarak Antalyalılara ikram edileceğini belirtti. Antalyalıların beş gün boyunca portakal kokusu ve portakal suyuna doyacağını aktaran Tütüncü, "Portakalın hayatımızdan çıkışına dikkat çekmek, portakal ağacını ve meyvesini tekrar gelecek kuşaklara farklı bir çevre bilinciyle yaşatabilmek için çok önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz" dedi. Başkan Tütüncü, Antalyalıları festivale davet etti.