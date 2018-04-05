Yaşları küçük yürekleri büyük

Antalya Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu'nun minik yürekleri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bedensel engelli Mehmet Emin için harcadı. Minikler, biriktirdikleri para ile akülü tekerlekli sandalye aldı.

BİR AY PARA BİRİKTİRDİLER

Değerler Eğitimi kapsamında 'İyilik ve Hoşgörü' isimli proje başlatan Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu öğrencileri, 1 ay boyunca okul ve evlerindeki kumbaralarda para biriktirerek örnek bir çalışmaya imza attı. Minik yürekler biriktirdikleri 2 bin 500 lira ve sponsor aileler yardımıyla kardeş okulları İrenoğulları Şehit Atilla Nizam İlkokulu 2'nci sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Mehmet Emin Cebel'e akülü tekerlekli sandalye aldı

MEHMET EMİN ARTIK DAHA MUTLU

?Doğuştan Meningomiyolesel Hidrosefali (omurilik felci) hastası olan ve belden aşağısı tutmayan Mehmet Emin Cebel, akülü arabasını alan minik yüreklerle bir araya gelerek onlara teşekkür etti. Yeni arabasıyla kendisini kuş gibi hissettiğini söyleyen Cebel, okulun koridorlarında tur atarak, "Artık kardeşlerimle daha sık bir araya gelme imkanım olacak" diye konuştu. Hayırsever miniklerin karşıladığı Mehmet Emin, minik yürüklerle oyunlar oynadı.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu Müdürü Murat Başal, "Alınan araç küçük çocuğumuzun hayatını kolaylaştırırken bizler de onun sevincine ortak olacağız" dedi. İrenoğulları Şehit Atilla Nizam İlkokulu Müdürü Süleyman Emin Özdemir de, minik yüreklerin herkese örnek alınması gerektiğini vurguladı. Anne Birsel Cebel ise, "Mekanik tekerlekli sandalye ile sıkıntı yaşıyorduk. Artık akülü arabasıyla kendi idare edebilecek" ifadelerini kullandı.