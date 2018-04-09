Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar coşturdu

Adana'da Gitar Festivali'nin son gününde, Adanalı olan Serhan Kelleözü, Feridun Düzağaç ve Haluk Levent konsere katılan 6 bin kişiyi coşturdu. İlk olarak Serhan Kelleözü ardından Feridun Düzağaç son olarak da Haluk Levent sahne aldı. Serhan Kelleözü sahne aldığı sırada 'Akdeniz Akşamları' şarkısını geceye sürpriz olarak katılan Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz ile birlikte söyledi.

Haluk Levent şarkıları söylediği sırada, kadın hayranlarını sahneye çıkararak onlarla birlikte dans etti. Levent, daha sonra bir gazetecinin fotoğraf makinasını alarak kalabalığın fotoğrafını çekti. Sonra ise ünlü sanatçı sahnede kalabalıkla birlikte öz çekim yaptı. Konser devam ederken Haluk Levent, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü'yü sahneye davet eti. Ünlü santçı sahnede, Hüseyin Sözlü ve eşine çiftetelli oynattı.

Gecenin sonunda Haluk Levent sahneden inerek ön sıradaki hayranlarıyla tokalaştığı sırada down sendromlu bir kız çocuğunun yanına eğilerek şarkısını söylemeye devam etti.

