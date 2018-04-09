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nin son gününde lı sanatçılar coşturdu

6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programında yer alan ’nin son gününde sahne alan lı sanatçılar geceye damga vurdu. Konsere katılanlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:22
Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar coşturdu

'da 'nin son gününde, Adanalı olan , ve konsere katılan 6 bin kişiyi coşturdu. İlk olarak Serhan Kelleözü ardından Feridun Düzağaç son olarak da Haluk Levent sahne aldı. Serhan Kelleözü sahne aldığı sırada 'Akdeniz Akşamları' şarkısını geceye sürpriz olarak katılan Ayna grubu solisti ile birlikte söyledi.

Haluk Levent şarkıları söylediği sırada, kadın hayranlarını sahneye çıkararak onlarla birlikte dans etti. Levent, daha sonra bir gazetecinin fotoğraf makinasını alarak kalabalığın fotoğrafını çekti. Sonra ise ünlü sanatçı sahnede kalabalıkla birlikte öz çekim yaptı. Konser devam ederken Haluk Levent, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşi Zeynep Sözlü'yü sahneye davet eti. Ünlü santçı sahnede, Hüseyin Sözlü ve eşine çiftetelli oynattı.

Gecenin sonunda Haluk Levent sahneden inerek ön sıradaki hayranlarıyla tokalaştığı sırada down sendromlu bir kız çocuğunun yanına eğilerek şarkısını söylemeye devam etti.

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Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar coşturdu
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