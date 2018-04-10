İstemezükçü CHP zihniyeti

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat'ta yapılan Türkbeleni Kent Parkı projesinde ağaçların kesildiği iddiasına karşılık AK Parti ilçe başkanlığı tarafından yapay şelale önünde düzenlenen basın açıklaması ile iddialara cevap verildi. ORTAK KARAR ALINMIŞTI
AK Parti Antalya
Milletvekili İbrahim Aydın, Türkbeleni'nin yangınla büyük zarar gördüğünü ve kendilerinin talep etmesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir proje yaptığını söyledi. Projenin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildiğini ve temelinin birlikte atıldığını belirten Aydın, "Burada beraberdik. Belediye Başkanı Şükrü Sözen de buradaydı ve övgüler yağdırmıştı. Ne oldu da şimdi 'Karşıyız, istemezük' durumuna geldi" dedi. STK'LARA YER VERİLECEK
AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de 'Ağaç kesildi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Öz, "Türkbeleni projesi Manavgat'ın marka değerine katkı yapacak. Bugün proje daha tamamlanmadan bizi eleştirenler, proje tamamlandığında faydalanmak için birbirleriyle yarışacak. Biz bu tür eleştirileri daha önce de gördük ve yaşadık" diye konuştu. KENDİLERİ KATLİAM YAPTI
Ağaç katliamı yapıldığını iddia eden CHP Antalya Milletvekili Niyazı Nefi Kara'ya da tepki gösteren Öz, "CHP'li Manavgat Belediyesi
Hatipler Mezarlığı'nda kestiği ağaçları ne yaptı? Kestikleri ağaçları ısınmak için mi kullandılar? Niyazi Nefi Kara
bu kadar hassasiyet gösteriyorsa kendi mahallesi olan Hatipler'de belediyenin kestiği ağaçlara neden ses çıkarmadı? Manavgat Belediyesi bugüne kadar yaptığı projeler için kaç tane ağaç kesmiştir veya sökmüştür. Kesilen veya sökülen ağaçlar nerededir? Bahsettiğimiz yerlerin görüntüleri bizde mevcuttur. Bu görüntüleri de ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Öz, 350 dönümlük kent parkına mevcut ağaçların yanında 2bin 500 yeni ağaç dikileceğini kaydetti.