Üniversiteli bisikletçiler kupayla döndü

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ
) tarafından düzenlenen ODTÜ 5. Dağ Bisikleti Yarışı'ndan birincilik kupasıyla döndü. Necmettin Sarıbaş, Sevgi Özkara, Hatice Yılmaz
, Benjamin Mehner, Hasan Yıldırım, Ahmet Cahid Gürses, Ümit Sekmen, Ercan Kontaş, Fatih Eren, Murat Ulaş, Doğukan Doğan, Türkay Şimşek, Sefa Toros'tan oluşan Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu genel klasmanda erkekler takım birincisi olurken kadınlar takım sıralamasında ikincilik elde etti. Ayrıca kızlar bireyselde Hatice Yılmaz da üçüncü oldu.