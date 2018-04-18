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Üniversiteli bisikletçiler kupayla döndü

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Üniversiteli bisikletçiler kupayla döndü
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu, () tarafından düzenlenen ODTÜ 5. Dağ Bisikleti Yarışı'ndan birincilik kupasıyla döndü. Necmettin Sarıbaş, Sevgi Özkara, , Benjamin Mehner, Hasan Yıldırım, Ahmet Cahid Gürses, Ümit Sekmen, Ercan Kontaş, Fatih Eren, Murat Ulaş, Doğukan Doğan, Türkay Şimşek, Sefa Toros'tan oluşan Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu genel klasmanda erkekler takım birincisi olurken kadınlar takım sıralamasında ikincilik elde etti. Ayrıca kızlar bireyselde Hatice Yılmaz da üçüncü oldu.
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Üniversiteli bisikletçiler kupayla döndü
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