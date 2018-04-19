Günde 600 kişi dalıyor

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde dalış turizmi kapsamında günde 600 kişi su altını keşfediyor. Su altı görüşünün çok net olduğu Kemer açıklarında dalış yapanlar, vatoz, deniz kaplumbağası, nadir bulunan deniz tavşanları, ahtapot, müren, akya balığı, papaz balığı, melanur, mürekkep balığı gibi su altı canlılarını yakından görme fırsatı bulabiliyor. BAMBAŞKA BİR DÜNYA
Ortalama 600 dalış yapılan ilçede Ay Işığı, Kiriş Koyu, Üç Adalar, Fener Sığlığı, Kiriş Mağara Koyu, Kiriş Akvaryum Koyu
, Pati Batığı, Paris 2 Batığı da dalış tutkunlarının gözde mekanlarından olarak kabul ediliyor. Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiği Kemer dalış organizasyonlarında haftalık tur için gelen tatilciler, sertifikalarına uygun dalış noktalarında su altının keyfini çıkarıyor.