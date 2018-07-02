Zeki çevik ahlaklı

Antalya
'da girdiği TEOG sınavlarında ful çıkartarak özel bir kolejden tam burslu olarak eğitim alan 15 yaşındaki Lütfi Furkan Şimşek
, Hırvatistan'da gerçekleşecek Gençler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi seçmelere katılıyor. Önce matematiği tuş eden Şimşek, şimdi de ay yıldızlı formayla Hırvatistan'dan madalya ile dönmeyi hedefliyor. Bugüne kadar Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu gibi derecelere imza atan Lütfi Furkan Şimşek, öncelikle hedefinin dünya şampiyonasına katılarak Türkiye'ye dünya şampiyonluğu getirmek olduğunu söyledi. Dersleri ve sporu birlikte sürdürmek istediğini anlatan Şimşek, "Meslek tercihi yapmadım ama derslerim çok iyi. Bir taraftan iyi bir üniversitede eğitimime devam ederken, diğer yandan olimpiyatlara hazırlanacağım" dedi. HEDEF OLİMPİYAT
TEKNIK direktörü İlkay Kaya, Şimşek'i güreş antrenörü olan babası Emin Kaya'nın keşfettiğini belirterek, "Babam Lütfi Furkan'ı okullar arası güreş müsabakalarında keşfetmiş. Yılların tecrübesiyle çok önemli bir keşif yapmış. İlk senesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ardından Türkiye birincisi, sonra da Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda ikinci oldu" ifadelerini kullandı. Lütfi Furkan Şimşek'in Hırvatistan'da yapılacak olan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmak için yıldız milli takım seçmelerine katılacağını anlatan İlkay Kaya, "Şimdi hedefimiz dünya şampiyonluğu. Lütfi Furkan, olimpiyat madalyası beklediğim sporculardan biri" dedi.
Geçen sene girdiği sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak özel bir koleje tam burslu alınan Lütfi Furkan Şimşek, güreşte de rakiplerinin sırtını yere getiriyor