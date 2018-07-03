SABAH Akdeniz’e Alanya’dan ödül

SABAH Akdeniz
Alanya muhabiri Mehmet Al
, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) '2017 Medya Başarı Ödülleri'nde 'Mezarlıkta acı buluşma' haberiyle 'Gazete Haberi' dalında ödüle layık görüldü. SABAH gazetesi Ankara Genel Yayın Yönetmeni Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri, 14 gazeteciye çeşitli dallarda ödül verdi. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI
Değerlendirme sonucunda SABAH Akdeniz'de 24 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan 'Mezarlıkta acı buluşma' başlıklı haberiyle Mehmet Al, 'Gazete Haberi' dalında birincilik ödülü aldı. AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, ödül alan gazetecileri kutlarken, yarışmaya katılanların tamamını başarılı olarak gördüğünü kaydetti. Ödül töreni ise daha sonra yapılacak.