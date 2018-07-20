Türkiye Festivali hedef büyüttü

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da ilki geçen yıl düzenlenen, bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek olan Türkiye Festivali'nde hedef büyütüldü. İlk yılında Moskova'nın önemli çekim merkezlerinden Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 150 binin üzerinde ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl hedefin ziyaretçi sayısının 200 bini aşması olduğu açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen organizasyona, sektörün en önemli aktörleri olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB
), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile turizm kentlerinin valilikleri ve belediyeler de destek veriyor. ÜST DÜZEY KATILIM
Geçen yıl düzenlenen etkinliğe, Antalya
Valisi Münir Karaloğlu da katılarak destek vermişti. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, festivalin kamu-özel sektör ortaklığında yapılan ilk büyük organizasyon olmasına dikkat çekti. Yurtdışı fuarlarında tur operatörü ve acentelere yapılan tanıtıma da devam ettiklerini hatırlatan Yağcı, "Kentlerde halkla buluşmak gerekiyor. Festivaller gibi tüketiciyle direkt temas edilen etkinlikler çok olumlu. Etkinliğin diğer pazarlara da yayılması gerekiyor" dedi.