Bedelli umudu Bedelli askerlik çalışmalarına 28 günlük askeri eğitimin ilave edilmesi en çok Burdur’u umutlandırdı. Milletvekilleri ve esnaf harekete geçti





EN DOĞRU ADRES OLUR

Konu gündeme gelmesiyle ilk harekete geçen Burdur Ticaret Sanayi Odası (BUTSO) oldu. Çalışmalara hemen başladıklarını söyleyen BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, konuyu AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile görüştüklerini söyledi. Özçelik'in çalışmalarına destek verdiğini belirten Keyik, "Girişimlere başlandı. Burdur ile birlikte Erzincan ve



EKENOMİYE KATKI SAĞLAR

Burdur'un tecrübesi ve altyapısıyla böyle bir uygulama için doğru adres olduğunu vurgulayan Keyik, "Hem askeri bakımdan hem de ticaret ve şehir bakımından buna hazırız. Berberinden lokantacısına kadar bunu bekliyoruz. Bedelli askerlik kapsamında eğitimin Burdur'a alınması, kent ekonomisine ciddi katkı sağlar. Belki askerler sadece ilk gün teslim olmadan önce ve terhis olurken kentle haşır neşir oluyor ama birçok aile bu süreci kentimizde geçiriyor. Çok büyük bir sirkülasyon oluyor" diye konuştu.



ESNAF BEKLENTİDE

2012 yılına kadar yurtdışından gelerek 'dövizle askerlik' yapanları ağırlayan Burdur, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasıyla ekonomik olarak olumsuz etkilenmişti. Türkiye'de döviz karşılığı bedelli askerlik yapılan tek il olan Burdur'da özellikle 58'inci Piyade Eğitim Alayı güzergahında bulunan Kışla Caddesi'nde çok sayıda lokanta, pastane, fotoğrafçı, kafe ve askeri malzeme satan dükkan bu süreçte kepenk kapatmıştı.



BURDUR ESNAFI İÇİN CAN SİMİDİ OLACAK

Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alayı nizamiye kapısı karşısında faaliyet gösteren Ebruli Kafe-Askeri Malzeme satış yerinin sahibi Ramazan Yağız, bedelli askerlik hizmetinin Burdur'a verilmesi halinde kendisi gibi esnafın nefes alacağını söyledi. Yağız, "Eskiden çok güzel kazanıyorduk. Ancak sistem değişince ayakta durmakta zorlanıyoruz. Hatta bir çok esnaf kepenk kapattı. Tekrar uygulamaya geçilirse can simidimiz bedelli olur" ifadelerini kullandı.



ÜNLÜ İSİMLERİN ADRESİ

YURTDIŞINDA yaşayıp vatani görevini Burdur'da bedelli olarak yapanlar arasında ünlü isimler de yer alıyordu. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci, basketbol hayatını ABD'de sonlandırdıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Bedelli askerlik çalışmalarına 28 günlük askeri eğitimin de ilave edilmesi en çok Burdur'u umutlandırdı. Şehirdeki esnaf temsilcileri bedelli askerlik merkezinin 58'inci Piyade Eğitim Alayı olması için harekete geçti. Siyasiler ise Ankara'da görüşmelere başladı.Konu gündeme gelmesiyle ilk harekete geçen Burdur Ticaret Sanayi Odası (BUTSO) oldu. Çalışmalara hemen başladıklarını söyleyen BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, konuyu AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile görüştüklerini söyledi. Özçelik'in çalışmalarına destek verdiğini belirten Keyik, "Girişimlere başlandı. Burdur ile birlikte Erzincan ve Malatya 'nın da gündemde olduğunu duyduk. Ancak Burdur'un bu konuda bir adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.Burdur'un tecrübesi ve altyapısıyla böyle bir uygulama için doğru adres olduğunu vurgulayan Keyik, "Hem askeri bakımdan hem de ticaret ve şehir bakımından buna hazırız. Berberinden lokantacısına kadar bunu bekliyoruz. Bedelli askerlik kapsamında eğitimin Burdur'a alınması, kent ekonomisine ciddi katkı sağlar. Belki askerler sadece ilk gün teslim olmadan önce ve terhis olurken kentle haşır neşir oluyor ama birçok aile bu süreci kentimizde geçiriyor. Çok büyük bir sirkülasyon oluyor" diye konuştu.2012 yılına kadar yurtdışından gelerek 'dövizle askerlik' yapanları ağırlayan Burdur, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasıyla ekonomik olarak olumsuz etkilenmişti. Türkiye'de döviz karşılığı bedelli askerlik yapılan tek il olan Burdur'da özellikle 58'inci Piyade Eğitim Alayı güzergahında bulunan Kışla Caddesi'nde çok sayıda lokanta, pastane, fotoğrafçı, kafe ve askeri malzeme satan dükkan bu süreçte kepenk kapatmıştı.Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alayı nizamiye kapısı karşısında faaliyet gösteren Ebruli Kafe-Askeri Malzeme satış yerinin sahibi Ramazan Yağız, bedelli askerlik hizmetinin Burdur'a verilmesi halinde kendisi gibi esnafın nefes alacağını söyledi. Yağız, "Eskiden çok güzel kazanıyorduk. Ancak sistem değişince ayakta durmakta zorlanıyoruz. Hatta bir çok esnaf kepenk kapattı. Tekrar uygulamaya geçilirse can simidimiz bedelli olur" ifadelerini kullandı.YURTDIŞINDA yaşayıp vatani görevini Burdur'da bedelli olarak yapanlar arasında ünlü isimler de yer alıyordu. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci, basketbol hayatını ABD'de sonlandırdıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, Rafet El Roman , Kubat ve Mehmet Ali Erbil gibi sanat dünyasının bilinen isimleri de Burdur'da 21 gün askerlik yaptı.