Efsane Tom Jones Belek’i büyüledi

İNGİLİZ asıllı ünlü müzisyen Tom Jones
, Antalya
'nın Serik ilçesinde konser verdi. Belek Turizm Merkezindeki Regnum Carya Otel'in düzenlediği 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç ve Rita Ora
'dan sonra efsane vokal Tom Jones'u ağırladı. Tom Jones, konserine 'Burning Hell' adlı şarkıyla başladı. 1960'ların öne çıkan en önemli seslerinden biri olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, 21 şarkı seslendirdiği konserini, 'Strange Things' adlı şarkıyla bitirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı 2 bin yerli ve yabancı hayranı dinledi.