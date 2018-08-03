Dünyayı devirecek

Antalya'da tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 16 yaşındaki Ayşin Özkılıç, Tayland'da yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

SPORA 3 YIL ÖNCE BAŞLADI



Antalya'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri kazanan Ayşin, 3 yıl önce muay thai sporuna ilgi duydu. Muay thai sporunda ilk senesinde yıldızlar kategorinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Ayşin, bu yıl da Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı.

ŞAMPIYONA BUGÜN BAŞLIYOR

Tayland'da 3-11 Ağustos'ta yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Ayşin, şampiyonada altın madalya kazanarak, babasının hayaliyle başladığı dövüş sporlarında başarılarına bir yenisini eklemek istediğini söyledi.