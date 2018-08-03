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Dünyayı devirecek

3 yıl önce başladığı sporunda hedefini ‘Dünya Şampiyonluğu’ olarak belirleyen 16 yaşındaki , bugün ’da başlayan şampiyonada kazanmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Dünyayı devirecek

Antalya'da tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 16 yaşındaki , 'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda hedefliyor.

SPORA 3 YIL ÖNCE BAŞLADI


'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri kazanan Ayşin, 3 yıl önce muay thai sporuna ilgi duydu. Muay thai sporunda ilk senesinde yıldızlar kategorinde ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Ayşin, bu yıl da Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı.

ŞAMPIYONA BUGÜN BAŞLIYOR

Tayland'da 3-11 Ağustos'ta yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Ayşin, şampiyonada altın madalya kazanarak, babasının hayaliyle başladığı dövüş sporlarında başarılarına bir yenisini eklemek istediğini söyledi.

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