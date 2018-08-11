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Geleceğini sen belirle

Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor. En çok burs veren 2’nci üniversite konumundaki AKEV, modern ve çağdaş eğitim ortamıyla dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Geleceğini sen belirle
Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı () Üniversitesi, yeni öğrencilerini bekliyor. Çağdaş okullar yaratmak, asırlar boyu eğitime ve insanlığa hizmet etmek amacıyla kurulan AKEV, bir vakıf üniversitesi olarak eğitime hizmet vermeye devam ediyor. Belek turizm merkezinde bulunan, denize 700 metre mesafedeki kampusu ve 107 bin metrekarelik sosyal yaşam alanı bulunan AKEV Üniversitesi kâr amacı gütmeden topluma hizmet hedefiyle en çok burs veren 2'nci üniversite konumunda da bulunuyor.

ÖĞRENCİ KABULÜ SÜRÜYOR
AKEV Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ayrıca adalet, bankacılık ve sigortacılık, sosyal hizmetler, grafik tasarımı, inşaat teknolojisi ve mimari restorasyon bölümlerinden oluşan ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları ile eğitim veren meslek yüksek okulu programlarıyla öğrenci kabulüne devam ediyor. AKEV, 2018- 2019 akademik yılında da yeni açılacak olan programlarla eğitimini sürdürecek. AKEV, 'Tercihinle Geleceğini Sen Belirle' sloganı ile tüm öğrencileri bekliyor.
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