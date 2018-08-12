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’ya damgası vuruldu

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Moskova’ya Türkiye damgası vuruldu

Rusya Federasyonu'nun başkenti 'nın merkezinde yer alan Krasnaya Presnya Parkı'nda bu yıl ikincisi organize edilen ' Festivali' ile Türkiye rüzgarı esti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı festival, birbirinden farklı aktivite ve organizasyonlarla Rus halkına renkli bir gün yaşattı. Bugün sona erecek festivalde, konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumlar yapıldı.

HALKA DOKUNDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleşen festivali ilk yılında 153 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 200 bini geçmesi bekleniyor. Rus ziyaretçilere seslenen , "Sizin gösterdiğiniz ilgi ile bu organizasyon daha da büyüyecektir. Bu festivalin en önemli farklılığı halka dokunmasıdır" dedi.

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Moskova’ya Türkiye damgası vuruldu
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