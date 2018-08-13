Yürek yakan veda

Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş hayatını kaybetti. Hastaneden 'Nefes borusuna mama kaçmış' açıklaması yapılırken baba Ahmet Akbaş iddiaları yalanladı ve yeterli ilgiyi göstermedikleri için hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Anne Emine Akbaş'ın ise evladına son vedası yürek dağladı. Bucak Boğazköy'de önceki akşam aniden fenalaşan 3 aylık Hatice Damla Akbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nefes borusuna mama kaçtığı iddia edilen bebek kurtarılamadı. Minik Damla'nın otopsi için getirildiAntalyalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemleri sürerken baba Ahmet Akbaş, çocuğuna, hastaneye ilk gittiğinde doktorun ilgi göstermediğini ve herhangi bir tahlilin yapılmadığını öne sürdü.

DOKTOR EVE GÖNDERDİ

Gözyaşları içinde cenazeyi almak için bekleyen anne Emine Akbaş ise acil serviste bebeği muayene eden doktora "Elinden ne geliyorsa, ne yaparsan yap çocuğumu iyileştir" dediğini anlatarak "Doktor çocuğumun ne ateşine ne bezine baktı, ne de kan tahlili yaptı. Serum taktı, reçete yazıp gönderdi. Pazartesi de uzman doktora getirmemi istedi" ifadesini kullandı. Akbaş, canının yandığını dile getirerek, "Başkalarının canının yanmaması için doğru muayene etmeyen doktordan şikayetçiyim" dedi.

AKBAŞ AİLESİŞİKAYETÇİ OLDU

EVE gönderilen çocuğunun rahatsızlığının artması üzerine ambulans çağrıldığını anlatan Akbaş, "Çocuğum ambulansta mama kusmuş. O yüzden mamadan öldü haberleri çıkmış. Hastaneden bize ölüm nedeni söylenmedi. Antalya'ya otopsiye gönderildi. Çocuğum hastaneye ilk getirildiğinde yeterli ilgiyi göstermeyen doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.