Lisinia Tayvan yolcusu

BURDUR'DA
Karakent Köyü'nde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa
Projesi, Tayvan'da yapılacak bahçecilik temalı EXPO
'ya katılacak. Proje koordinatörü Öztürk Sarıca
, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Tayvan'ın Taichung kentinde yapılacak 'bahçecilik' temalı EXPO'da Türkiye
'yi temsil edeceklerini açıkladı. Seçilmiş 10 bahçeden birisinin Lisinia Doğa olduğunu belirten Sarıca, Taichung Belediye Başkanı Chia-Lung Lin tarafından kendilerine davet mektubu gönderildiğini söyledi. Öztürk Sarıca, EXPO'da sergilenmesi için keçi, kartal
ve kurumuş insan temalı üç heykel yapmaya başladıklarını, tamamlandığında Tayvan'a göndereceklerini kaydetti. Öztürk Sarıca, keçi heykelinin Türkiye'nin su tüketmeyen, doğasından et ve süt üretebilen bir hayvanı, kartalın yaban hayatını, kurumuş insan heykelinin ise hızla kaybedilen suyu temsil ettiğini söyledi. Sarıca, Tayvan'da Lisinia Projesi'nin minyatürünü oluşturacaklarını ve 6 ay boyunca tüm olanaklarıyla Türkiye'yi tanıtacaklarını anlattı.