Kepez’de festival zamanı

Antalya lya'da Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatma amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı , tadilat çalışmasının ardından 'Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival müjdesini, Mısır Çarşısı'nın tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verdi. Tütüncü, bölgeye hareketlilik kazandırmak adına düzenlenecek festivalin indirim ve kampanyaların yanı sıra yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteleri içereceğini anlattı.

BÜTÜNCÜL PROJE HAZIR

Mısır Çarşısı'nı tekrar cazip hale getirmek için başladıkları bütüncül yenileme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini anlatan Tütüncü, bugüne kadar çarşının yanındaki belediye atölyelerini taşıdıklarını, otopark, anıt çeşme ve yeşil alan yaptıklarını ve son olarak da çarşı binasını restore etmeye başladıklarını anlattı.