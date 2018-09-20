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ziyarete açılıyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Lyrboton Kome ziyarete açılıyor
Antalya'NIN Kepez ilçesinde bulunan ve 2 bin 200 yıllık tarihe sahip , 4 yıllık çalışmanın neticesinde gün yüzüne çıkıyor. Perge antik kentine ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, bugün saat 16.00'da törenle açılacak. Büyük projenin tanıtımı ve 1. etabın kontrollü olarak ziyaretçiye açılacağı tören, Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar ve Müze Müdürü Mustafa Demirel'in katılımlarıyla gerçekleşecek.
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Lyrboton Kome ziyarete açılıyor
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