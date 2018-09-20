Lyrboton Kome ziyarete açılıyor

Antalya
'NIN Kepez ilçesinde bulunan ve 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome
, 4 yıllık çalışmanın neticesinde gün yüzüne çıkıyor. Perge antik kentine ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, bugün saat 16.00'da törenle açılacak. Büyük projenin tanıtımı ve 1. etabın kontrollü olarak ziyaretçiye açılacağı tören, Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar ve Müze Müdürü Mustafa Demirel'in katılımlarıyla gerçekleşecek.