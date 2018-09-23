Silahlı çeteye 6 tutuklama

Antalya
'nın
Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 13 Eylül sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Muğla
ve Antalya
'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Naci Kılınç
, İsmet Haliloğulları
, Erden K., Raşit Kılınç
, Hüseyin Şimşek
, Erdal Değer
, Metin Arslan
ve Fikret A. isimli zanlıları gözaltına aldı. ENGELLİ ÇETE LİDERİ
Alanya'da üç yıl önce başlarından vurularak öldürülen Murat Tabuk ve Murat Yavuz cinayetlerinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve çete lideri olduğu ileri sürülen yürüme engelli Naci Kılınç'ın liderliğindeki çetenin Alanya, Manavgat, ve Antalya'da tehdit şantaj, çökme, çek-senet tahsilatı, ve yaralama olaylarına karıştıkları, arkalarında çoğu esnaf 20 kişi mağdur ettikleri iddia edildi. Mahkemeye sevk edilen
zanlılardan Naci Kılınç, kardeşi Raşit Kılınç, Metin Arslan, İsmet Haliloğulları, Erdal Değer, ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.