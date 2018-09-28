Çimrin’e özel ödül verilecek

SABAH Akdeniz
yazarı araştırmacı tarihçi Hüseyin Çimrin
, Türkiye Yaşlılık Konseyi (TÜRYAK
) tarafından 'Örnek Kıdemli Vatandaş' projesi kapsamında ödüllendirildi. İstanbul'da Türkiye'ye örnek isimleri ağırlamaya hazırlanan TÜRYAK, her yıl 60 yaş üstü olup, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olan, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanan, örnek kişilik sergileyen isimleri seçiyor. 31 KİŞİDEN BİRİ
Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan 31 'örnek kıdemli vatandaş' yarınki ödül töreninde buluşacak. Bu isimler arasında tarihçi Hüseyin Çimrin de bulunuyor.