Simge yapı özüne dönüyor

Antalya NTALYA'NIN kent silüetini oluşturan simge eserlerinden tarihi saat kulesinin üzerindeki mazgal görünümlü dendanlar (Kalelerde askerlerin beden ve burçlar üzerinde sığındıkları yerler) sökülerek yerine aslına uygun kubbe yerleştirilecek. ' Turizmin başkenti' olarak anılan Antalya , 'eski şehir' olarak bilinen Kaleiçi, Saat Kulesi, Yivli Minare, Kesik Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camisi, Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi ve Mevlevihanesi ile adeta gezginlerini Türk-İslam eserleri yolculuğuna çıkarıyor.

SAAT KULESİ OLMUŞTU

Kalekapısı bölgesinde yer alan saat kulesi, kentin simgesini ve silüetini oluşturan en önemli eserler arasında yer alıyor. Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi. Yerden 14 metre yükseklikteki saat kulesinin üzerinde 1940'lı yıllara kadar kubbe yer aldı. 1940'lı yıllardaki bir fırtınada zarar gören kubbenin yerine mazgal görünümlü dendanlar yerleştirildi.



ÖZGÜN HALİNE KAVUŞACAK

ANTALYA Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kulenin aslına uygun restore edilmesi için çalışma yaptı. Tarihi fotoğraflarla kulenin üzerinde kubbe yer aldığını belgeleyen müdürlük, 2 yıl içerisinde yapıyı eski görünümüne kavuşturmayı amaçlıyor. Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Saat Kulesi'nin mülkiyetini yeni devraldık. Hemen restorasyon için çalışmalara başladık. Amacımız saat kulesini özgününe döndürmek. Yaklaşık 5 ay içerisinde projeyi tamamlayacağız ve ihaleye çıkılarak 2 yıl içerisinde kubbeyi oluşturacağız" dedi.