Simge yapı özüne dönüyor

SAAT KULESİ OLMUŞTU
Kalekapısı bölgesinde yer alan saat kulesi, kentin simgesini ve silüetini oluşturan en önemli eserler arasında yer alıyor. Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi. Yerden 14 metre yükseklikteki saat kulesinin üzerinde 1940'lı yıllara kadar kubbe yer aldı. 1940'lı yıllardaki bir fırtınada zarar gören kubbenin yerine mazgal görünümlü dendanlar yerleştirildi.
ÖZGÜN HALİNE KAVUŞACAK
ANTALYA Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kulenin aslına uygun restore edilmesi için çalışma yaptı. Tarihi fotoğraflarla kulenin üzerinde kubbe yer aldığını belgeleyen müdürlük, 2 yıl içerisinde yapıyı eski görünümüne kavuşturmayı amaçlıyor. Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Saat Kulesi'nin mülkiyetini yeni devraldık. Hemen restorasyon için çalışmalara başladık. Amacımız saat kulesini özgününe döndürmek. Yaklaşık 5 ay içerisinde projeyi tamamlayacağız ve ihaleye çıkılarak 2 yıl içerisinde kubbeyi oluşturacağız" dedi.