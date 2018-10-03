Alanya’da kaos var

Antalya
'nın Alanya ilçesinde 200 gramı 1 TL olan ekmeği 1.25 TL'ye satmaya başlayan fırıncılar, oyunları tutmayınca bu kez tehdide başvurdu. Zam yapılmazsa halkın çöplüklerden ekmek arar duruma geleceği belirtildi. Zamlı tarifeden geri adım atmayacaklarını açıklayan fırıncılara Alanya Esnaf
ve Sanatkarlar Odası da bu kez destek verdi. Antalya Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği ise zam başvurusunun 8 Ekim'de görüşüleceğini, uygulamanın yasal olmadığını açıkladı. ORTAK AÇKILAMA
Ekmek fiyatındaki kaos nedeniyle Alanya Belediye Zabıtasının 54 ekmek fırınına gerçekleştirdiği denetim ve uyguladığı cezai işlemden sonrası fırınılar soluğu Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda aldı. Oda Başkanı Nuri Demir'i ziyaret eden fırıncılar zam kararından geri adım atmayacaklarını duyurdu. Fırıncılar adına açıklama yapan Akça Ekmek Fabrikası sahibi Mehmet Sağlam, girdi fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Sağlam, "Biz maliyetlerimizi kurtaramıyoruz. Kar etmek de istemiyoruz. Sadece bu zararı karşılamak için yaptığımız 25 kuruş bize çok görülmesin" ifadelerini kullandı. GERİ ADIM YOK
Hiçbir maddesinin fiyatını herhangi bir kurumun belirlemediğini belirten Sağlam, "Sadece ekmeğin fiyatını bir kurum belirliyor. Bu nasıl oluyor. Bizim üzerimizde müthiş bir baskı yaratılıyor. Alanya'da olunca herkes bizim üzerimize geliyor. Bakanlık onaylamasa bile biz zammı geri almayacağız. Davamızı hukuki yollardan arayacağız. Olayın üzerine biz de gideceğiz, biz de hakkımızı arayacağız" diye konuştu. Sağlam, fırınlara tutanak tutan zabıtanın yasa gereği böyle bir yetkisi olmadığını iddia ederek, "Bize ticari mahkeme ceza yazabilir. Belediyenin öyle bir hakkı yok. Ancak bizim fırınımız kirlidir, bakımsızdır o zaman ceza yazabilir" ifadelerini kullandı. ODA BAŞKANINDAN TEHDİT
ALANYA Esnaf Odası
Başkanı Nuri Demir de, dünkü açıklamalarına karşılık bu kez fırıncıların zammına destek verdi. Zammın bir an önce gerçekleştirilmesini isteyen Demir, ağzındaki baklayı çıkardı ve tehditler savurdu. Fırıncıların cezaya razı olduğunu ve zamma devam edeceklerini ifade eden Demir, "Fırıncılar gerçekten zor durumda. 54 fırıncının yarısı kapanırsa ne olur? Bu zammın biran önce bakanlıklar tarafından verilmesi lazım. Yoksa bu fırıncıların hiç birisi ortada kalmaz. Ondan sonra ekmeği mumla ararız. Bayat ekmek yok mu, küflü ekmek yok mu diye sokaklarda aramaya gideriz. Çöp kutularının önüne konulan ekmekleri yemeye başlarız" dedi. GÖRÜŞME 8 EKİM TARİHİNDE ANTALYA
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise henüz alınmış ve onaylanmış bir zam kararı olmadığını açıkladı. Dere, "Alanyalı fırıncıların zam talebi bize geldi. 8 Ekim'de Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve bizim de içinde olduğumuz komisyon toplanıp konuyu görüşecek. Buradan zam kararı çıksa bile önce Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na onaya gönderilecek. Orası da onaylarsa karar Ticaret Bakanlığı'na onaya gidecek. Ancak Bakanlık Ankara'daki zam talebine onay vermedi. Ne olacağını bilemiyorum. Alanya'da bir kaos oluşmuş durumda. Karar çıkmadan satış yapanlara da belediye cezai işlem yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğü de bu konuda denetimlere başlayacaktır" diye konuştu. Alanya Belediyesi ise halka ucuz ekmek için Halk Ekmek'ten piyasaya günlük 100 bin ekmek süreceklerini açıkladı.