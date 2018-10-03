Bu film hayatları değiştirdi

TURKUVAZ Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin en iddialı yayımlarından Capernaum
'un senaristi ve yapımcısı Khaled Mouzanar, sinema severlerle bir araya geldi. Filmin yönetmeni Nadine Labaki'nin de eşi olan Mouzanar, Lübnan
'daki Suriyeli mülteci
bir çocuğun hikayesini anlatan filmin çekimleri için 6 ay mültecilerle yaşadıklarını anlattı. HAYATLARI DEĞİŞTİ
Çekimlerin Beyrut'un merkezine 5 dakikalık mesafede, kimsenin gitmediği ve çöp dağlarının olduğu bir bölgede çekildiğini anlatan Mouzanar, "Rol alanların pek çoğunun suç kaydı var, kimlikleri yok, yoksulluk içindeler. Bu süreç duygusal olarak çok yorucu oldu" dedi. Başrol oynayan Zain'i sokakta bulduklarını ifade eden Mouzanar, "Zain Suriyeli bir mülteci idi. Kimliği yoktu. Ama doğuştan bir aktördü. Film hayatını değiştirdi. BM sayesinde yeni kimliğini alabildi. Film sonrası Norveç'e yerleşti. Üç hafta önce okulda başladı" açıklamasında bulundu. Bir diğer başrol oyuncusu Yandaş karakterinin anne ve babasının fim çekilirken hapse atıldığını dile getiren Mouzanar, Yanas karakterinin de Kenya'da okula başladığını söyledi.