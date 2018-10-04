Burdurlu uçan adam

BURDUR'UN
Bucak ilçesinde 'uçan adam
' lakaplı Ahmet Dağaşan
, yarış motosikletlerinin motorlarını kullanarak yaptığı güçlü paramotorlarla uçmayı başardı. Hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Dağaşan, yarış motosikleti motoruyla tek kişilik ve çift kişilik paramotorlar üretiyor. Yaklaşık 5 yıldır internetten yaptığı araştırmalar ve paramotorlarla uğraşanlardan elde ettiği bilgi sayesinde ürettiği paramotorlarla uçmayı başaran Dağaşan, çift kişilik tasarladığı araçlarla da başkalarını uçuruyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 'özel uçuş izni belgesi' olan 52 yaşındaki Dağaşan, sıfır bir paramotorun yurt dışında 30 bin euro civarında olduğuna dikkati çekerek kendisinin ise paraşütü hariç ortalama 60-70 bin liraya mal ettiğini söyledi. 3 bin saatin üzerinde uçuş deneyimi olduğunu belirten Dağaşan, 2 bin metrenin üzerine çıkabildiğini ve 2.5 saat havada kalabildiğini ifade etti.