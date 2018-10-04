Zabıta ihbara yetişemiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı üzerine vatandaş ihbar yağdırdı. Onlarca ihbara zabıtalar yetişmekte güçlük çekti, fırsatçı ve stokçulara nefes aldırılmadı.

DİDİK DİDİK EDİLİYOR

Antalya Büyükşehir, Kepez, Serik, Korkuteli, Alanya ve Manavgat belediyesine bağlı zabıta ekipleri harekete geçerek denetimler gerçekleştirdi. Antalya ve Isparta'da ise Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetledi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri dükkan ve depoları gezerek, fahiş fiyat uygulayanlar hakkında idari işlem başlattı.

465 ÜRÜNE DENETİM

Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen sanki bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Dizerkonca, "Şimdiye kadar 150 şirkette toplam 465 ürün denetimi yaptık. Aşırı fiyat artışı ve stokçuluk gibi tespit edilen aykırı durumları bakanlığımıza bildiriyoruz" dedi. Yapılan denetimlerde yüzde 10 oranında uygunsuz ürün tespit edildiği öğrenildi.

İKİ ÜRÜN İÇİN İŞLEM YAPILDI

Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ise 15 gündür devam ettirdiği denetimlerde 120 ürünü inceledi. Yüksek fiyat uygulandığı görülen iki ürün Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. 6 ürüne yüksek fiyat uygulandığı için ürün başına 274 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen'in de katıldığı denetimlerde, marketler, toptan perakende satış noktaları, yem ana bayileri, pazarlarda sebze meyve tezgahları tek tek denetlendi. Kesmen, "Denetimlerimiz artarak devam edecek. Yaptığımız denetimlerde özellikle tuvalet kağıdı ve salçada aşırı fiyat uygulandığına rastladık. Bununla ilgili de işlem yaptık. Vatandaşın her ihbarına itibar ediyoruz" dedi.

KORKUTELİ'DE PAZAR DENETİMİ

Korkuteli'de ise zabıta ekipleri önce pazarları sonra marketleri denetledi. Pazar yerlerinde etiket kontrolü yapan ekipler, fiyat etiketi kullanmayan pazarcılara ceza uyguladı. Hijyen kurallarına dikkat etmeyenler de uyarıldı.



TOPTANCIYA BASKIN

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Toptancı Hali ve depoları denetledi. İrsaliyelerle faturaları tek tek inceleyen ekipler, depolarda stok yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Ekipler toptancı hal denetiminde özellikle soğan ve patates toptancılarına şok baskın yaptı.



KEPEZ'DE ETİKET KONTROLÜ

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde vatandaşın ihbarına anında cevap veren zabıta ekipleri 3 saatte 10 işyerine denetim yaptı. Marketlerle ilgili gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, raftaki etiket ile kasadaki fiyatların aynı olup olmadığını kontrol etti.