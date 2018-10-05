Neden bulunamıyor?

BURDUR
'DA kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki Yurtseven Yılmaz
'ın babası Ramazan Yılmaz
, telefonla konuştuğu kızına, kaçıran kişilerin haklarındaki şikayetin geri çekilmesi konusunda baskı yaptıklarını söyledi. 'HAMİLEYİM' DEDİ
Kaçıranların telefonda kızına talimat verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Kızım 'Baba şikayetini geri al, eve döneceğim. Televizyona çıkacakmışsın, çıkma' dedi. Ben de 'Kızım sen ne diyeceksen kendin söyle. Onların sana dediklerini bana söyleme' dedim" ifadelerini kullandı. Kızının telefonda "Ben hamileyim" dediğini anlatan Yılmaz, "Her şeyini kabul ediyorum kızım dedim. Böyle konuşunca telefonu yüzüme kapattılar. Beni aradıkları numarayı aradım, açmadılar. Numarayı savcılığa bildirdim" diye konuştu. DÖNSE DE ŞİKAYETÇİ
Anne Şadiye Yılmaz da kızının sağlığından endişe duyduğunu kaydetti. "Kızımı kaçıranlardan ölene kadar şikayetçiyim" diyen Yılmaz, "Kızım geri dönse de şikayetçiyim. Benim günlerdir ne çektiğimi Allah biliyor. Benim çocuğum onlara gelin olmaz. Onların parasını, pulunu istemiyorum. Türkiye sesimizi duysun. Bize yardım etsinler" ifadesini kullandı. 53 GÜNDÜR ORTADA YOK
Yurtseven Yılmaz, 13 Ağustos'ta hayvanlara bakmak için çıktığı evine dönmeyince baba Ramazan Yılmaz, kayıp başvurusunda bulunmuştu.