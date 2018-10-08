Dönüşüm şart oldu

Turizmin
merkezi, medeniyetin beşiği Antalya
'nın şehir merkezindeki binalar yaşlandı. Yapılan çalışmalarla sil baştan dönüşümün zorunlu olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Antalya
'nın 5 merkez ilçesini kapsayan kentsel dönüşüm
master planının detaylarına SABAH Akdeniz
ulaştı. Planın detayları Antalya'nın dönüşüm ihtiyacının aciliyetini de gözler önüne serdi. YAŞLI BİNALAR
Master plana göre, Antalya'daki yapıların yüzde 12'si 46 yıllık ve üzeri. 31-45 yıllık yapıların oranı da yüzde 15 seviyesinde. Yani yapıların yüzde 27'si 30 yaş üzerinde. Bu yapıların büyük bölümü Avni Tolunay, Fatih ve Göçerler mahalleleri olmak üzere Kepez'de bulunuyor. Ancak hem çok katlı, hem de yaşlı olan binalar ise Deniz, Altındağ, Bahçelievler, Balbey, Kışla ve Elmalı gibi merkezi mahallelerde. 16-30 yıllık yapıların oranı yüzde 31 ve 0-15 yıllık yapıların oranı ise yüzde 42. ?DERSİMİZ ÇÜRÜK BİNA
Antalya'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetim
bölümleri öğrencileri, şehirdeki 'çürük' yapıları tek tek belirliyor. Sokakları arşınlayan öğrenciler, binalardaki çatlaklar, parça kopmaları, korozyon gibi hasar tiplerini sorguluyor. 2 BİN BİNA İNCELENDİ
Dersin öğretmeni İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, 2010 yılından beri öğrencilerine dersin uygulaması bölümünde bu ödevi verdiğini söyledi. İncelenen bina sayısının 2 bini geçtiğini vurgulayan Oğuz, "Öğrenciler yapılardaki hasarı tespit edip fotoğraflıyor. Ardından ilgili belediyeye giderek yapı bilgilerini alıyor. Yapı denetim firması ve proje müellifleriyle görüşüyor. Projeyi ediniyor. Hasarın neden oluştuğunu irdeliyor ve nasıl tedavi edileceğiyle ilgili bir de öneri sunuyor" dedi. YAPILAR KÖTÜ VE KALİTESİZ
Hazırlanan planda en dikkat çekici başlıklardan birisi de yapı kalitesi. Rapora göre Antalya'nın yüzde 27.5'lik bölümünde yapı kalitesi kötü olarak nitelendirildi. Orta kalite yüzde 34.2, iyi ise yüzde 38.4 olarak açıklandı. Özellikle 1999 öncesi yapılan binaların ağırlıkta olduğu binaların kalitesinin düşüklüğü göze çarpıyor. MAHALLELER BELİRLENDİ
Master planda 47 adet kentsel dönüşüm alanı içerisinde toplam 818 kentsel dönüşüm etabı belirlendi. 100'üncü Yıl Bulvarı, Güllük ve Yıldız Caddesi çevresi ile Lara bölgesindeki Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahalleleri, kentsel dönüşüm alanı olarak nitelendirildi. Ayrıca plana göre Dokuma bölgesinde mevcut yapılaşmanın kamu destekli gerçekleştirilmesi öneriliyor. Kepez bölgesindeki yapıların ise imar revizyonu yoluyla dönüştürülmesi planlanıyor.