İş dünyasından destek var

Antalya NTALYA'DA ekonomi dünyasından hükümetin 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek geldi. Antalya Ticaret Borsası ( ATB ) ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerine program çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verme çağrısı yaptı.

3 AY YÜZDE 10 İNDİRİM

ATB Başkanı Ali Çandır, kampanyaya katkıda bulunmak isteyen üyelerin tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim sağlamasını istedi. Başkan Çandır, "Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakmamalıyız" diye konuştu.

KAMU TEK BAŞINA DEĞ��L

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise günümüzde savaşların sadece silahla yapılmadığını, ekonomik yarışın da bunlardan biri olduğunu belirterek, "Hassas bir dönemden geçen ülke ekonomimiz için birlik ve dayanışma zamanıdır. Manavgat iş dünyamıza, üyelerimize de seslenerek enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz. Üyelerimizin bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.