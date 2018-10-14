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İş dünyasından destek var

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek veren iş dünyası, üyelerinden indirim yapmalarını istedi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
İş dünyasından destek var
AntalyaNTALYA'DA ekonomi dünyasından hükümetin 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek geldi. Ticaret Borsası () ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerine program çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verme çağrısı yaptı.

3 AY YÜZDE 10 İNDİRİM
ATB Başkanı Ali Çandır, kampanyaya katkıda bulunmak isteyen üyelerin tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az sağlamasını istedi. Başkan Çandır, "Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakmamalıyız" diye konuştu.

KAMU TEK BAŞINA DEĞ��L
MATSO Başkanı ise günümüzde savaşların sadece silahla yapılmadığını, ekonomik yarışın da bunlardan biri olduğunu belirterek, "Hassas bir dönemden geçen ülke ekonomimiz için birlik ve dayanışma zamanıdır. Manavgat iş dünyamıza, üyelerimize de seslenerek enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz. Üyelerimizin bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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İş dünyasından destek var
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