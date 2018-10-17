En tatlı antika

Antalya
'da yaşayan milli aşçı Ali Keskin
, çikolata ve yağı sanata dönüştürerek antika eserler yapıyor. Keskin, taklit edilmesin diye 2016 yılında Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent aldı. Antika eserlerin aynısını çikolata ile yapan Keskin, sırf bu yüzden antika dükkanı açarak dünyanın birçok yerinden önemli parçaları biriktirdi. 500'DEN FAZLA ÖDÜL
1983 yılından beri otellerde mutfak şefliği yapan 48 yaşındaki Ali Keskin, güzel sanatlar eğitimi alıp mutfağa bakış açısını değiştirdi. Katıldığı yarışmalarında bin 500'ün üzerinde kupa ve madalya kazanan milli aşçı çikolata, yağ ve buza şekil vermeye başladı. BİR ESER 3 AYINI ALIYOR
ÇIKOLATADAN antika ve çalışır gramofonu yaparak jüri üyelerinin karşısına çıkan milli aşçı, "Jüri üyeleri inanamadılar ve yaptığım şeyin kalıp olduğunu düşünerek matkapla çikolatayı delince şaşırdılar ve ben o yarışmada birinci oldum" dedi. Şimdiye kadar çikolatadan daktilo, gramofon, telefon ve santral gibi birçok antika eser yapan milli aşçıli Keskin, eserlerin yapımının sabır gerektirdiğini ve 3 ayını aldığını belirtti. Çikolatadan antika eserler yapabilmek için örnek antika eserleri elinde bulunduran milli aşçı sırf bu yüzden antika dükkanı kurdu. ÇOK ÖNEMLİ ANTİKALAR VAR
İÇERISINDE birçok önemli antika eseri barındıran dükkanına dünyanın farklı ülkelerinden eserler getiren milli aşçı, dükkanda 500 bin lira değerinde antika eserin olduğunu söyledi.