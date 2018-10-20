Erten cinayetinde 2 müebbet

Antalya
'DA, işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten
'i kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ömür boyu hapse mahkum edildi. KARAR DURUŞMASI
Eski belediye meclisi üyesi işadamı İsmail Erten'in oğlu 30 yaşındaki Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra 30 Ocak 2017'de öldüren sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. BABA DA CEZA ALDI Antalya
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararı açıklayan mahkeme heyeti, Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes Kabakuşak'ı 'tasarlayarak adam öldürmek suçu'ndan önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardından ömür boyu hapse mahkum etti. Her iki sanık ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 16 yıl 1'er ay hapis ile cezalandırdı. Mehmet Kabakuşak'ın çocuklarının öldürme eylemine iştirakten dolayı beraat kararı verilirken, 'suç delillerini gizlemek' eyleminden dolayı ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.