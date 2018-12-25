261 bin kişiye diş tedavisi

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ANTALYA'DA 27 Şubat 2017'de hizmete giren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 10 ayda 261 bin 751 hasta tedavi gördü. Kırcami Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Meltem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Varsak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinin de bağlı olduğu hastanede, ocak-ekim döneminde 12 poliklinikte toplam 437 bin 365 poliklinik hizmeti verildi.27'si uzman, 136 hekim kadrosuyla hizmet veren hastanede, implant uygulamaları ve ortodonti gibi her türlü diş tedavisi yapılıyor. Başhekim İbrahim Cengiz Katlandur, 10 ayda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 82 bin 345 diş çekimi ve 179 bin 368 diş dolgusu yapıldığını söyledi. Katlandur ayrıca 10 bin 707 cerrahi müdahale, 35 bin 253 kanal tedavisi, 23 bin 024 kişiye ise diş protezi takıldığını anlattı.Hastanede 272 hastaya 857 implant uygulandı. Ortodontik diş tedavisine ise Ekim ayında başlandı. Çocuk polikliniğinde ise tedavi süresince çizgi film izletilerek korkularını yeniyor.Nezahat ÖZ / ANTALYA