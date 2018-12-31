Kadın polisler ‘tetikte’

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın kadın polisleri erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Başpolis Memuru Nisa Aydın'ın (40) eğittiği kadın ve erkek polis memurlarının silah eğitimi nefesleri kesiyor. Poligonda Nisa Aydın'ın eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdiği başarı dikkat çekiyor. Yılda üç kez verilen eğitimlere teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis 3 ay aralıklarla katılıyor.Nisa Aydın, polisin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında karşı tarafa nasıl müdahale edeceği yönünde profesyonel bir eğitim aldığını aktardı. Emniyet teşkilatı olarak güçlü devlet, güçlü teşkilatın prensipleri olduğunu vurgulayan Aydın, "Ben bu bayrağı teslim edeceksem, arkamdan yetişen arkadaşlara teslim edeceğim. Günümüz coğrafyasında Türk polisi en güçlü polis olmak zorunda. Biz de bu bilinç ile eğitimlere devam ediyoruz" dedi.MESLEKTAŞLARININ Tomb Raider filmindeki 'Lara Croft' olarak andığı Başpolis memuru Nisa Aydın, 19 yılın verdiği tecrübesini eğittiği polis memurlarına aktarıyor Daha önce atış şampiyonalarında ödülleri bulunan Aydın, "Türk kadını güçlüdür. Bu polis olunca, asker olunca daha güçlü oluyor. Hepsinden çok olumlu olarak tepkiler alıyoruz. Hatta, 'Ben seni polis okulundan izledim, siz benim hep idolümdünüz. Şimdi burada bana eğitim veriyorsunuz' diyenler oluyor. Onlara örnek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.