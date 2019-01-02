Çocuklara 2019 fidan

BUGÜN NELER OLDU

kutlamalarında sembol olmuş çam ağacı süslemelerinden yola çıkan Orman Genel Müdürlüğü, yeni yılda çam ağacının kesilmesi için farkıdalık başlattı.Fidan dikilmesini özendirmek amacıyla 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' projesini uygulamaya koyuldu. Bir AVM'de açılan stanta servi, fıstık çamı ve keçiboynuzu olmak üzere toplam 2019 fidan dağıttı. Fidan almak için uzun kuyruk oluşurken, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke, Manavgat'taki ormanları genişletmeye devam edeceklerini söyledi.