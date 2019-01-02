Samir Nasri West ham’da

ANTALYASPOR'DA bekleneni veremediği için sözleşmesi fesh edillen Samir Nasri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaştı. West Ham United, Samir Nasri ile bu sezonun sonuna kadar olacak resmi sözleşmeye imza attı. Nasri'nin sözleşmesinde, sergileyeceği performansa göre uzatma opsiyonu da yer alacak.

MEN CEZASI ALMIŞTI

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin Arsenal, Manchester City ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye'de Antalyaspor forması giymişti. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası dün itibariyle sona erdi.