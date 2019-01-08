Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Akreplerin talibi çok

Akreplerin talibi çok

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Akreplerin talibi çok
SÜPER Lig'in ilk yarısında beklenenin üzerinde bir performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da başarılı futbolcular da kulüplerin radarına girdi. Ruud Boffin ve Souleymane Doukara'nın ardından Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızları Maicon Bolt ile William Vainqueur için de transfer iddiaları ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncu Maicon Marques ile Fransız yıldız William Vainqueur için de dikkat çekecek transfer iddiaları ortaya atıldı.

YUVAYA DÖNECEKLER
Özellikle futbol yaşamında Roma ve Marsilya gibi dev takımlarda forma giyen Vainqueur için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in takipte olduğu Fransız basınındaki haberlerde yer aldı. Lokomotiv Moskova'dan 2017 senesinde transfer edilen Maicon için ise Brezilya'dan Santos ve Cruzeiro'nun istekli olduğu öne sürüldü. Takımda iyi bir sezon geçiren Ruud Boffin ve Souleymane Doukara için de transfer iddiaları olduğu biliniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akreplerin talibi çok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN