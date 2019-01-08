Akreplerin talibi çok

SÜPER Lig'in ilk yarısında beklenenin üzerinde bir performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da başarılı futbolcular da kulüplerin radarına girdi. Ruud Boffin ve Souleymane Doukara'nın ardından Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızları Maicon Bolt ile William Vainqueur için de transfer iddiaları ortaya atıldı.
Brezilyalı oyuncu Maicon Marques ile Fransız yıldız William Vainqueur için de dikkat çekecek transfer iddiaları ortaya atıldı. YUVAYA DÖNECEKLER Özellikle futbol yaşamında Roma ve Marsilya gibi dev takımlarda forma giyen Vainqueur için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in takipte olduğu
Fransız basınındaki
haberlerde
yer aldı. Lokomotiv
Moskova'dan 2017
senesinde transfer
edilen Maicon için
ise Brezilya'dan Santos
ve Cruzeiro'nun
istekli olduğu öne
sürüldü. Takımda iyi bir sezon geçiren Ruud Boffin ve Souleymane Doukara için de transfer iddiaları olduğu biliniyor.