Akreplerin talibi çok

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in ilk yarısında beklenenin üzerinde bir performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da başarılı futbolcular da kulüplerin radarına girdi.Brezilyalı oyuncu Maicon Marques ile Fransız yıldız William Vainqueur için de dikkat çekecek transfer iddiaları ortaya atıldı.Fransız basınındakihaberlerdeyer aldı. LokomotivMoskova'dan 2017senesinde transferedilen Maicon içinise Brezilya'dan Santosve Cruzeiro'nunistekli olduğu önesürüldü.