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’nın son semercisi

Akseki ilçesinde semercilik yapan mesleğinin yok olmasından endişe ediyor

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Antalya’nın son semercisi

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Altuner, 13 yaşından bu yana sürdürdüğü semercilik mesleğinin yok olmasını istemiyor. Altuner, eskiden kendisi gibi onlarca semerci esnafının olduğu ilçede, at, eşek gibi taşımacılıkta kullanılan hayvanların yerini artık motorlu araçların almasıyla mesleğinin yok olmasından endişe ediyor.


YILDA İKİ MÜŞTERİ
Mehmet Altuner, 1 erkek ve 2 kız çocuğunun olduğunu belirterek, "Oğlum bu zanaata heves etmedi, okudu öğretmen oldu. Meslek kaybolmasın diye çırak arıyorum ama bulamıyorum" dedi. Gençliğinde bir semeri 2-3 günde yaptığını belirten Altuner, "Eskiden herkes mesleğe heves ediyordu. Köylere çalışmaya giderdik. Her evin önünde birer hayvan vardı. İş yetiştiremezdik. Şimdi yörede merkep kalmadı. Artık senede 2-3 yeni semer yaptırmak için müşteri ancak geliyor" dedi.

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Antalya’nın son semercisi
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