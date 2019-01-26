Ebru Hanedar’a sürpriz kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bir giyim markasının işletmeciliğini yapan Serkan Hanedar, eşi Buse Hanedar için sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Akra Otel içindeki Paplito'da düzenlenen partiye, çok sayıda davetli katıldı. Ebru Hanedar yakın arkadaşlarıyla birlikte bol bol sohbet etme imkanı yakaladı. Doğum günü pastasını eşiyle birlikte kesen Ebru Hanedar, isminin yazılı olduğu balonların altında bol bol fotoğraf çektirdi.Antalya'da 12 yıl önce Uncalı'ya ilk şubesini açarak kentteki birçok ünlü restoranın et ihtiyacını karşılayan Feyzet, Muratpaşa'da şube açtı. Feyzet sahibi Mehmet Demirdelen, Lara şubesini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan ile birlikte ortak hayata geçirdi. Açılış, iş, siyaset ve tıp dünyasını bulturdu.