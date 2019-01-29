Turnuvanın minik yıldızı

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Antalya'dadüzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'na katılan sporcular kadar onlara destek olmak isteyen ebeveynleri de büyük bir heyecan yaşadı. Kimi ebeveynler çocuklarına sadece manevi destek verirken, kimi ebeveynler ise antrenörü oldukları çocuklarına taktik verdi.Şampiyonanın en küçük sporcusu olan 5 yaşındaki Tuana Abak'ın antrenörlüğünü babası Abdülkadir Abak, 14 yaşındaki milli sporcu Safiye Öykü İnce'nin antrenörlüğünü ise annesi Yurdanur İnce yapıyor. Küçük sporcular satranç antrenmanlarını ebeveynleri gözetiminde yaparken, turnuvalarda aynı zamanda antrenörleri olan anne ve babalarının desteği ile yarışmalara ekstra motivasyonla katılıyor.Kendi yaş kategorilerinde üç kez Türkiye şampiyonu olan, 10 yaş Avrupa okullar şampiyonluğu bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Safiye Öykü İnce, anaokulunda başladığı satranç sayesinde bir sürü arkadaş edindiğini ve satranç oynamayı çok sevdiğini anlattı.