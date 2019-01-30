Eski turizmci yeni muz üreticisi oldu

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Antalya'da, turizm sektöründe 20 yıldan fazla yöneticilik yapan Gülay Yando, çiftçi oldu. Zamanının çoğunu 20 dönüm arazi üzerine kurduğu örtü altı muz yetiştirme tesisinde geçiren ve arkadaşları 'topuklu çiftçi' dediği Yando, kendisine 160 bin ton yıllık muz üretim hedefi belirledi. Mersinli çiftçi ailenin kızı olan, eski turizmci Gülay Yando, Manavgat ilçesindeki muz üretim tesisinde, yıllık 160 bin ton muz üretmeyi planlıyor.Devlet teşvik kredisi ile üretim tesisine 2.5 milyon TL yatırım yaptığını anlatan Yando, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabıları ile tesise giderek, çalışmaları yakından takip ediyor. Yando, kimi zaman çizmesini giyip, çalışanlarıyla birlikte ot yolup, gübre atıyor ve bitkilerle ilgileniyor.