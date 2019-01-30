Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Eski turizmci yeni muz üreticisi oldu

Eski turizmci yeni muz üreticisi oldu

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Eski turizmci yeni muz üreticisi oldu
Antalya'da, turizm sektöründe 20 yıldan fazla yöneticilik yapan Gülay Yando, çiftçi oldu. Zamanının çoğunu 20 dönüm arazi üzerine kurduğu örtü altı muz yetiştirme tesisinde geçiren ve arkadaşları 'topuklu çiftçi' dediği Yando, kendisine 160 bin ton yıllık muz üretim hedefi belirledi. Mersinli çiftçi ailenin kızı olan, eski turizmci Gülay Yando, Manavgat ilçesindeki muz üretim tesisinde, yıllık 160 bin ton muz üretmeyi planlıyor. DEVLET DESTEKLİ
Devlet teşvik kredisi ile üretim tesisine 2.5 milyon TL yatırım yaptığını anlatan Yando, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabıları ile tesise giderek, çalışmaları yakından takip ediyor. Yando, kimi zaman çizmesini giyip, çalışanlarıyla birlikte ot yolup, gübre atıyor ve bitkilerle ilgileniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski turizmci yeni muz üreticisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN