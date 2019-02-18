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Baba kız aynı sahnede

’da müzisyen ve kızı mini konserde sahne aldı

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Baba kız aynı sahnede
ANTALYA'DA klasik müzik sanatçısı Ayşe Sicimoğlu ve müzisyen babası Ayhan Sicimoğlu, birlikte sahne aldıkları konserde hayranlarına müzik ziyafeti sundu. TerraCity Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen 'Aşkın Ritmi' etkinliği kapsamında gurme ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile klasik müzik sanatçısı kızı soprano Ayşe Sicimoğlu aynı sahneyi paylaştı.

BABASININ ŞARKISINI SÖYLEDİ
Ayhan Sicimoğlu, kızının müzikle tanışma hikayesini izleyenlerle paylaştı. Konserde, babasının 'İstanbul Pas Constantinople' adlı şarkıyı Antalyalılar için söyleyen Ayşe Sicimoğlu, kendisine ait opera- jazz karışımı şarkılarını da yorumladı.
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Baba kız aynı sahnede
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