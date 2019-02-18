Baba kız aynı sahnede

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ANTALYA'DA klasik müzik sanatçısı Ayşe Sicimoğlu ve müzisyen babası Ayhan Sicimoğlu, birlikte sahne aldıkları konserde hayranlarına müzik ziyafeti sundu. TerraCity Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen 'Aşkın Ritmi' etkinliği kapsamında gurme ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile klasik müzik sanatçısı kızı soprano Ayşe Sicimoğlu aynı sahneyi paylaştı.Ayhan Sicimoğlu, kızının müzikle tanışma hikayesini izleyenlerle paylaştı. Konserde, babasının 'İstanbul Pas Constantinople' adlı şarkıyı Antalyalılar için söyleyen Ayşe Sicimoğlu, kendisine ait opera- jazz karışımı şarkılarını da yorumladı.