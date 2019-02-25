Rus dernekleri toplandı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Rus dernek başkanlarının katılımıyla 'Türkiye ve Rusya Gelecek Adına Ortaklık' konulu konferans başladı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansa RusKom Başkanı Julia Tuna ve Rus Dili ve Kültür Dernek Başkanı Ponomarev Andrey'in de aralarında olduğu İstanbul, Antalya ve Ankara ve Marmaris'ten Rus derneklerinin temsilcileri katıldı. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, "Rus dernek başkanları bir araya geldik. İkili kültürel iş birliği adına çok önemli konuları karara bağlayacağız. Ortak etkinlikler planlayacağız" dedi. Rus Sanat ve Kültür Dernek Başkanı İrina Balcı ise "Bizim memleketimiz Rusya. Yeni memleketimiz Türkiye'yi kalpten seviyoruz. Biz bu toprağa destek vermek zorundayız. Biz de burada faydalı olmak istiyoruz" diye konuştu.