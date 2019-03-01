Futsalın şampiyonları

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde okullar arası düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi. Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Organizasyonu'nda, üç hafta süren heyecanın ardından küçük kızlar, küçük erkekler, genç erkekler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncü oldu.Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncülüğü elde etti.Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Zeynep Mustafa kemer Ortaokulu üçüncü oldu.Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Arif Cebeci Ortaokulu da üçüncülüğü elde eden okullar oldu.