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Futsalın şampiyonları

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
Futsalın şampiyonları
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde okullar arası düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi. Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Organizasyonu'nda, üç hafta süren heyecanın ardından küçük kızlar, küçük erkekler, genç erkekler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu. Genç erkeklerde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncü oldu. Genç kızlarda Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncülüğü elde etti. Küçük erkeklerde Arif Cebeci Ortaokulu birinci, Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Zeynep Mustafa kemer Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Erkunt Traktör İmecik birinci olurken, Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Arif Cebeci Ortaokulu da üçüncülüğü elde eden okullar oldu.
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Futsalın şampiyonları
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