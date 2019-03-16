Domates yüklü TIR devrildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde tonlarca domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Murtuna Mahallesi'nden çiftçilerden topladığı 25 ton domatesle Batman'a gitmek üzere yola çıkan 72 EP 655 plakalı TIR'ın şoförü Abdullah G. hareket ettikten sonra 25 kilometre ileride direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, tonlarca domatesle yan yattı.

ÇIFTÇILER TOPLADI

TIR şoförü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarıldı. Abdullah G. durumu domatesleri aldığı yerdeki çiftçilere ve sahibine bildirdi. Kaza haberini duyan onlarca çiftçi olay yerine geldi. Yere saçılan tonlarca domates ise çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından topland. Toplama işlemi gece yarısına kadar devam etti.