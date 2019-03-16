Zehra ve Korhan bulunamıyor

Isparta'da 2 yıldır kalıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'in kaybolmasının esrar perdesi yavay yavaş aralanıyor. Olayla ilgili kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. gözaltına alındı. Olay, 11 Ağustos 2017 tarihinde yaşandı. 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin biranda ortadan kayboldu. İkilinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ttiz bir çalışyma yaptı.

BİR TUTUKLAMA BİR GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Çaycı ve Taştekin'in arkadaşı oAli Aydıner'i geçen yıl mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner. sorgusunun ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleytiren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da dün öğle saatlerinde iş yerinde gözaltına aldı.