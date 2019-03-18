Hint düğünleri için yeni girişim

Antalya'da 12-16 Mayıs'ta düzenlenecek Internatıonal Mice & Wedding Forum,(IMWF) uluslararası düğün organizasyonları ile kongre ve etkinlik sektörünün popüler isimlerini bir araya getirecek. Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleşecek etkinliğe Hindistan, BDT ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkeden katılım olacak.

YILDA BİN DÜĞÜN VAR

IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, dünya genelinde düğün organizasyon grup pazarının 1 trilyon dolara ulaştığını hatırlatarak, büyük pastanın peşinde olduklarını kaydetti. Bu yıl Antalya'da üçüncüsü düzenlenen Forum'un bu alanda şehrin kapasitesini 8 kat artırdığını iddia eden Ersoy, "Destinasyon düğünlerinde ise bölgemizde Hindistan ilk sırayı alıyor. Hindistan pazarı, 50 milyar dolara ulaşan bir pazar. Hindistan'da yılda bin düğün yurt dışına çıkıyor. Bu rakamın 20'li rakamlarını biz alıyoruz. Hedefimiz Hindistan pazarını tamamen bölgemize çekebilmek" dedi.