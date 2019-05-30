CHP’den yıkıntı kaldı

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31 Mart yerel seçiminden hemen sonra CHP'li Gürsel Tekin tarafından ortaya atılan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 4.500 bankamatik çalışanı tespit edildi" iddiasının yalan olduğunun belirlenmesinden sonra asıl bankamatik çalışanlarının CHP'li belediyede olduğu ortaya çıktı. Antalya'da seçimi kaybeden CHP'li Mustafa Gül yönetimindeki Kemer Belediyesi'nde 28 kişinin bankamatik işçisi olduğu ve iş akitlerinin fesih edildiği belirlendi. Kemer'in DSP'li yeni Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Biz göreve geldikten sonra bazı isimleri belirledik. Onlarda kendilerini bildiği için işe gelmediler. 3 gün üst üste gerekçesiz işe gelmedikleri için iş akitleri fesih oldu" dedi.Son 10 yılda Kemer'in çok kötü yönetildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, Türkiye'de bir ilk yaşanarak krediyle konser ve yeme içe etkinlikleri düzenlendiğini açıkladı. 2017 yılında nisan ve temmuz ayları arasında konser ve yeme içme organizasyonlarına 3 milyon harcandığını vurgulayan Topaloğlu, " Hemen akabinde ağustos ayında 3 milyon kredi çekilerek bu harcamalar ödenmiş. Yani Türkiye'de bir ilk yaşanarak kredi ile konser ve organizasyon yapılmış" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemlerdeki yeme içme faaliyetlerinden oluşan kredi borçları ve faizleri ödemelerini kendi dönemlerine kaldığını anlatan Topaloğlu, "Bizler başta resmi bayram kutlamaları olmak üzere tüm gerekli etkinliklere devam etmekteyiz. Ancak bunları oldukça makul harcamalarla yapıyoruz. Böylece önümüzdeki yıllarda borçsuz ve yatırımları artarak devam eden hepimizin özlemi olan güzel Kemer'i inşa edeceğiz" diye konuştu. SABAH /GÖREVE gelir gelmez çalışmalar başladıklarını söyleyen Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, 5 kişinin istifa ettiğini, 6 kişiyi ihtarname çekerek işten çıkardıklarını 4 kişi emekli olduğunu ve bir kişinin de askere gittiğini belirtti. Köktü bir miras devraldıklarını vurgulayan Başkan, "Adamı olan çalışmayıp yan gelip yatmış, adamı olmayanda 55 derece sıcağın altında çalışmış. Biz bu yan gelip yatanları ayıklamaya çalışıyoruz. Biz bankamatik memurlarını bulmaya çalışıyoruz. Biz 28'ini bulduk. Zaten onlarda kendileri gitti. Görevini yapanların bizim için siyasi fikirleri hiç önemli değil. Görevlerini yapmayıp kaytaranlarla yollarımızı ayıracağız" diye konuştu.KEMER sıkma politikası uygulayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, kısa vadede Çamyuva'da deniz kenarındaki çay bahçesi ile Kındılçeşme'deki piknik alanını faaliyete geçireceklerinin altını çizdi ve, "Şu an büyük proje için paramız yok. Kemerleri sıkıyoruz. Elimizde sihirli bir değnek yok. Ama kısa süre Kemer'i düzlüğü çıkartacağız" şeklinde konuştu.KEMER Belediyesi, CHP'li eski Başkanı Mustafa Gül'ün bıraktığı borçlarla başa çıkmaya çalışıyor. 63 milyon lira borcu olan belediye yeni finans kaynakları bulmaya çalışırken, alacaklılar kapıya dayandı. 128 aracın plakalarına haciz konuldu. Başkan Topaloğlu, "Borçları bir an önce ödeyerek bu araçları tekrar Kemerli vatandaşların hizmetine sokacağız. Aksi halde önümüz turizm sezonu. Kemer kokudan geçilmez hale gelir ve işin içinden kimse çıkamaz" ifadelerini kullandı.TASARRUF tedbirleri ile kaynakları etkin kullanma yönteminin ilk meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Toplaoğlu şunları söyledi: "Sadece kültür müdürlüğümüzde geçen yılın nisan ve haziran arası döneminde yeme içme, konser gibi organizasyonlar dahil 1 milyon 725 bin harcama yapılığını gördük. Nisanda biz görevi devraldıktan sonra bu rakam 121 bin 737 liraya geriledi ve yüzde 92 tasarruf sağladık. 1 milyon 603 bin 662 lirayı borçların ödenmesi ve yatırımlarda kullandık. 2 ayda yeme içme adına Kemerspor 2003'ün ligde kalmayı garantilediği maçta takıma baklava ikram ettik. Bir de Kuzdere Mahallesi'ndeki çocuk etkinliklerine bir tepsi baklava gönderdik. Çikolata ikramını bile kaldırdık."