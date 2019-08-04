778 kaçak için yıkım kararı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'İmar Barışı'nda Antalya'da şimdiye kadar 186 bin 281 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturuldu. Antalyalılar belge almak için 1 milyar 502 bin 726 lira ödeme yaptı.

122 BELGE İPTAL EDİLDİ

İmar Barışı'ndan en fazla yararlan illerin başında gelen Antalya'da, barış sürecinin uzatılmasının yanı sıra incelemeler ve itirazlar değerlendirilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan 9 komisyon kurularak talepler tek tek değerlendirmeye başlandı. Değerlendirmeler sonucunda usulsüz olarak yanıltıcı beyanlarla alındığı belirlenen 122 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi. 728 kişi belgelerinin iptal edilerek paralarının iadesi talebinde bulunuldu. İade işlemleriyle ilgili değerlendirmeler de inceleme altına alındı.

778 KAÇAK YAPI TESPITI

İncelemeler sonucu Antalya genelinde 778 adet kaçak yapı olduğu tespit edildi. Bu yapıların 64'ünün yıkım işleri belediyelerce gerçekleştirildi. Geriye kalan kaçak yapılarla ilgili işlemlerin devam ettiği açıklandı, Antalya'da İmar Barışı kapsamında en fazla yapı kayıt belgesi düzenlenen ilçe yüzde 13.1'lik oranla Kepez oldu. Manavgat yüzde 13.0 oranla ikinci sırada yer alırken Alanya 9.6'lık oranla üçüncü sırada yer aldı.