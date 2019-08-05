Zirvede bilim aşkı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dakışın kayakseverlere ev sahipliği yapan Saklıkent, '22. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde gencinden yaşlısına çok sayıda bilim gönüllüsünü bir araya getirdi. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının zaman zaman 15 derecenin üzerine çıktığı bölgede geceyi çadırlarda geçiren, teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı yakalayan katılımcılar için gün içinde de konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenleniyor.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, geçmiş yıllarda daha dar katılımcı kitlesiyle gerçekleştirdikleri şenliği bu sene bir üst düzeye taşıdıklarını söyledi. Mandal, "Gökbilim ve uzay konusuna bir ilgi ve heyecan var. Bu ilgi ve heyecanı anlamlı hale getirmek istedik. Misafirlerimizle katılımcı sayımız bin 500'lere ulaştı. Sadece gözlem şenliği değil seminerler ve atölyeler de gerçekleştiriliyor" dedi.