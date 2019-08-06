Faciadan dönüldü

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Antalya'dayolda seyir halinde olan su tankeri bir anda alev aldı. Sürücü alev topuna dönen araçtan son anda çıkarak kurtuldu.Olay Muratpaşa ilçesi Lara Plajları bölgesinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi'nde park ve bahçelerde sulama işinde görevli Hüseyin Alp yönetimindeki 26 BK 560 plakalı su dolu tanker, Kum Heykeller Müzesi'nin arkasındaki yolda seyir halinde iken ön kısmından bir anda alev aldı. Sürücü Hüseyin Alp araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi ancak kapı açılmadı. Alevlerin arasından çıkmak için son bir kez kapıya yüklenen sürücü araçtan çıkmayı başardı.Tanker sürücüsü Hüseyin Alp alevlerin arasından son anda kendini araçtan attı. Bu sırada diğer sürücüler yangın söndürme tüpleri ile yanan tankere müdahale etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesine rağmen su tankeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanmaktan son anda kurtulan sürücü Alp, "Yaşadığıma inanamıyorum. Bir anda tanker alev aldı" dedi.