Salda’ya 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Türkiye'de 'Millet Bahçesi' yapımı ile gündemden düşmeyen ve Maldivler'e benzerliği adı Saldivler'e çıkan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne akın akın ziyaretçi geliyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının 600 bine ulaştığını, yıl sonunda bu rakamın 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

SEZON ÇOK İYİ GİTTİ

Vali Şıldak, Burdur'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirterek, bunun Kurban Bayramı tatilinde de artarak, süreceğini kaydetti. Vali Şıldak, "Salda Gölü'nde 600 binli rakamları aştık. Yıl sonunda belki de milyonun çok üzerinde sayıyla sezonu kapatacağız. Salda Gölü'nde yapılan bütün düzenlemeler çevreye son derece duyarlı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik ama aynı zamanda bu bölgede turizmin gerektirdiği günübirlik hizmetleri de vermeye yönelik" dedi.

ÖNLEM ETKİLİ OLDU

Gölün çevresinde, doğal sit alanında ve yakın çevresinde hiçbir izinsiz yapılaşmaya izin vermediklerinin altını çizen Burdur Valisi, "Bütün projelendirdiğimiz alanlardaki çalışmaları da doğaya ve çevreye saygılı malzemelerden ve çevre kirliliği oluşturmayacak bir anlayışla uygulamaya geçiriyoruz. Bu anlamda gölün Özel İdare sorumluluk alanında, bizim uhdemizde bulunan Beyaz Adalar bölgesinde bu yıl gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, temizlik, çevre şartları ve günübirlik hizmetlere ilişkin katettiğimiz mesafe ortadadır" diye konuştu.